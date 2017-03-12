桃園義交總動員 石門淨山好環保
桃園市民防總隊交通義勇警察大隊今天在龍潭舉辦石門水庫淨山活動，義交夥伴們、交通警察大隊同仁及其親屬好友約1600人，一起撿垃圾淨山。
「石門水庫石門山踏青淨山活動」，今天上午登場，桃園市長鄭文燦親自到場，與大家一同倡導「身體力行做環保，踏青登山環境好」。
今天踏青淨山活動由義交大隊主辦，義交大隊長許崇文率隊，市警局主任秘書吳清湖、龍潭分局長林建宏、大溪分局長林信雄、楊梅分局長翁群能及交通警察大隊長李建民等也到場共襄盛舉。
李建民指出，藉由這次活動，將平日各自於工作崗位及不同地區擔服勤務的義交夥伴們聚集一堂，參與戶外踏青，並沿著登山步道撿拾雜物垃圾，沿途登山民眾也均為市長及義交夥伴們加油打氣，場面歡樂溫馨，所有參與成員均盛讚這次淨山活動圓滿成功且有意義。
鄭文燦表示，感謝桃園市義交團隊於每日交通尖峰時段協助交通疏導，以及近來全力支援桃園市舉辦各項大型活動，賴義交大隊夥伴們及警察同仁辛勞付出，為桃園市民交通順暢及安全做出巨大貢獻，特別感念將義交中隊每年運作費從12萬調升至24萬。1060312
(中央社)
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