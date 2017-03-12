大陸國有中央企業 負債率達66.6%

我要評比

中國大陸國務院國有資產監督管理委員會主任蕭亞慶今天表示，目前中國大陸102家國有中央企業負債率是66.6%，較去年下降0.1個百分點，債務風險安全可控。

蕭亞慶今天在北京人民大會堂的「兩會部長通道」上，向等候媒體做上述表示。

新華社引述他的話指出，要降低中國大陸國有企業負債率的根本是企業要增加效益，盈利水準提高之後，負債就會逐漸下降。企業發展要與市場規律相結合，嚴格控制盲目投資，嚴格禁止為了擴大規模從事融資性貿易行為。

蕭亞慶表示，去槓桿、降低債務風險是今後中國大陸中央企業要重點關注的問題，國資委將從監管制度建設、債務危險苗頭監測，以及違規責任追究等方面加強監管。1060312

(中央社)