黨務革新 詹啟賢提五大方向
宣布參選中國國民黨主席的前國民黨副主席詹啟賢今天提出，向各界菁英請益、讓黨員當家做主、由青年承擔責任、打造黨內鐵三角、爭回輿論話語權等黨務革新五大方向。
詹啟賢下午召開記者會表示，國家和社會發展到今天，遭遇極大困境。民進黨政府上任後，兩岸關係急凍，國內投資無法大力啟動，加上經貿保護主義興起，導致經濟持續低迷，民眾薪資持續原地踏步。
他表示，大家不見政策牛肉，只看見打著「轉型正義」招牌，而實質上用政治手法對付特定團體的政治口號與鬥爭手段，造成社會對立愈發嚴重。意圖撕裂整個社會的族群和世代，以否定和抹煞過去國民黨在台灣的建設和作為。
詹啟賢表示，他出來選黨主席，就是希望重新鼓舞士氣，讓國民黨重新站起來，讓台灣找到新希望，「讓國民黨不一樣、 讓台灣有希望」。
「向各界菁英請益」，詹啟賢說，國民黨必須導入全新不同的觀念，理解民眾思維；貼近主流民意傾向，與時俱進、持續作為。
詹啟賢主張，「讓黨員當家做主」，運用數位科技鏈結黨員與黨，以FB、LINE等社交與網路工具，建立黨員社群，讓黨基層組織恢復運作，暢通黨員表達意見的管道。
「由青年承擔責任」，詹啟賢表示，要培養黨內青年菁英積極參政，在各地成立青年議會，籌辦青年參政學苑，讓有理念、有意願的青年朋友積極投入國民黨活動。
詹啟賢表示，「打造黨內鐵三角」，建構黨部、國會黨團、智庫鐵三角，強化三者合作關係，讓立院黨團發揮問政最大戰力。
「爭回輿論話語權」，詹啟賢說，要成立議題對策工作小組，針對當前即時議題，機動發揮批判火力，針砭時政、為民喉舌。1060312
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。