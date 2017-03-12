黨務革新 詹啟賢提五大方向

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宣布參選中國國民黨主席的前國民黨副主席詹啟賢今天提出，向各界菁英請益、讓黨員當家做主、由青年承擔責任、打造黨內鐵三角、爭回輿論話語權等黨務革新五大方向。

詹啟賢下午召開記者會表示，國家和社會發展到今天，遭遇極大困境。民進黨政府上任後，兩岸關係急凍，國內投資無法大力啟動，加上經貿保護主義興起，導致經濟持續低迷，民眾薪資持續原地踏步。

他表示，大家不見政策牛肉，只看見打著「轉型正義」招牌，而實質上用政治手法對付特定團體的政治口號與鬥爭手段，造成社會對立愈發嚴重。意圖撕裂整個社會的族群和世代，以否定和抹煞過去國民黨在台灣的建設和作為。

詹啟賢表示，他出來選黨主席，就是希望重新鼓舞士氣，讓國民黨重新站起來，讓台灣找到新希望，「讓國民黨不一樣、 讓台灣有希望」。

「向各界菁英請益」，詹啟賢說，國民黨必須導入全新不同的觀念，理解民眾思維；貼近主流民意傾向，與時俱進、持續作為。

詹啟賢主張，「讓黨員當家做主」，運用數位科技鏈結黨員與黨，以FB、LINE等社交與網路工具，建立黨員社群，讓黨基層組織恢復運作，暢通黨員表達意見的管道。

「由青年承擔責任」，詹啟賢表示，要培養黨內青年菁英積極參政，在各地成立青年議會，籌辦青年參政學苑，讓有理念、有意願的青年朋友積極投入國民黨活動。

詹啟賢表示，「打造黨內鐵三角」，建構黨部、國會黨團、智庫鐵三角，強化三者合作關係，讓立院黨團發揮問政最大戰力。

「爭回輿論話語權」，詹啟賢說，要成立議題對策工作小組，針對當前即時議題，機動發揮批判火力，針砭時政、為民喉舌。1060312

(中央社)