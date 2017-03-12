UBA》再奪預賽第一 健行集訓拚冠軍

健行科大聖文森籍石博恩單場22分、16籃板，宰制禁區助隊奪勝。（大專體總提供）

上屆首闖UBA公開一級的健行科大，雖在預賽勇奪第一名，卻在8強賽跌跌撞撞，最終拿下第4名，本屆捲土重來，再度於預賽展現過人實力，以13勝2敗再奪預賽冠軍，面對下周就將展開的8強交叉賽，教練劉孟竹強調，本屆實力相近，要贏球唯有自己做好準備，健行今晚就將驅車前往新竹光復高中，希望以移地集訓來做最後衝刺。

健行本屆團隊默契更上層樓，大一菜鳥林俊吉與朱雲豪都展現問鼎新人王氣勢，聖文森留學生石博恩更讓健行如虎添翼，預賽意外不敵台中科大後，一舉拉出6連勝確立預賽王座地位。但預賽第一名並非冠軍保證，健行科大經歷上屆經驗，本屆更為謹慎，3天移地集訓就是希望能讓球員更進一步專注在最後階段。

「健行體育館使用頻率太高，我們到光復高中，一天可以練到3餐，希望透過訓練與內部對抗賽，去找出還沒解決的問題。」劉孟竹強調，上屆沒能奪冠，對健行並非「跌倒」，打進4強已是季前高標，本屆目標當然還是奪冠，但關鍵是球員的態度。

劉孟竹強調，本屆各隊實力相近，甚至前11名都沒有「穩贏」的，對於可能的8強交叉賽對手，無論是北市大或台科大，儘管預賽都順利奪勝，但他笑說：「預賽都是假的，接下來希望球員心態能調整到最好，找回當初剛升上公開一級的企圖心，積極去爭取勝利。」

(中時電子報)