歡慶植樹節 移民署攜手新住民種下「新」希望

移民署南區事務大隊高雄市第二服務站植樹後，新住民掛上祈願卡。(劉宥廷翻攝)

台灣近年來各地空氣品質惡化，樹木為天然的空氣濾淨器，也可達到美化環境的效果，12日適逢「植樹節」的到來，為響應植樹護環境的精神，移民署南區事務大隊高雄市第二服務站特邀當地新住民及其子女參與植樹活動，親手種下「新」希望。

高市第二服務站去年因強颱來襲，造成數棵路樹倒塌，今年初完成廳舍整修，以新面貌佇立於岡山路與柳橋東路轉角處；服務站特別今早9時舉辦植樹活動，現場有服務站同仁及來自中國、泰國、越南、玻利維亞等國的新住民一起響應，新住民帶著新二代攜手種下樹苗，富有生生不息的意涵，服務站周邊共栽種20棵落羽松苗木，希望能打造煥然一新的轉角綠林。

服務站特別製作小樹祈願卡，請大家在卡片寫下新希望，掛在小樹苗上，期許大家的願望皆能與小樹苗一樣成長茁壯，並且在未來實現；新住民也準備家鄉味的小點心，讓大家在熱血揮汗植樹的活動後，能一邊欣賞成果一邊享用多元特色佳餚，為這充滿意義的節日增添更多風采。

大隊長謝文忠說，植樹節的精神為促進環境綠化，維護生活環境，服務站發起植樹活動，希望帶動當地新住民家庭共同愛護這片土地，藉活動活絡服務站與新住民的情感，種下的每一株樹苗，是大家共同的回憶，也加深新住民對台灣的情感。

(中時)