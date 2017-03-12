十八尖山健行 嬰兒銀髮族都來逗熱鬧
繼2017新竹市賞花季開跑，「2017十八尖山健行」也在12日一早展開，副市長沈慧虹與立委柯建銘、議長謝文進以及市議員鄭宏輝，共同為活動鳴槍，現場近千名民眾參加，就連襁褓中的嬰孩也來「逗熱鬧」，與家人在盛開的杜鵑花下揮汗運動。
副市長沈慧虹說，健行活動已邁入第6年，相當適合家庭參加，銀髮族平日就有健身習慣，與年輕人一起健行，甚至還比他們厲害，早早就返回終點參加大會加碼的卡拉OK大賽抽獎活動，盼藉此建康運動，營造幸福有感的運動環境。
活動催生者、也是市議員的鄭宏輝，本身就熱愛運動，12日披上大會特製健走毛巾，與市民揮灑汗水，他說，今年首次由新竹市北區體育會與新竹市國際蘭馨交流協會共同辦理，希望能帶動市民積極參與戶外活動，推展公益與全民運動。
教育處表示，健行活動有益健康，新竹市積極推展全民運動，讓市民朋友除了能夠擁有健康的身體外，也能夠呼朋引伴，共同點燃對運動健身的熱情，強化全市的運動風氣。
(中時)
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