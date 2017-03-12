曾淪為街友 身障者突破自己變身金牌選手
新竹市殘障運動發展協會，近年參與各大賽事表現亮眼，創下全國身心障礙運動會輪椅網球3連霸、健力5連霸紀錄，其中40歲的小陽，車禍導致重度肢障，也曾淪為街友，偶然加入協會，不斷訓練各種運動，突破自己，勇奪全國身心障礙運動會輪椅網球團體金牌。
小陽說，16歲時車禍導致腰部以下癱瘓，從此以輪椅代步，生活大小事都得靠家人協助，當時的他無法接受事實，每天怨天尤人，與酒為伍，之後又遭逢父親過世、母親離家，雙重打擊下變本加厲，乾脆露宿街頭，「人到哪，酒就喝到哪」。
直到遇見當兵時開公務車出車禍、導致下半身癱瘓的新竹市殘障運動發展協會員戴加陽，鼓勵他「不要因為行動不便，就限制自己飛揚的心」，小陽說，起初只敢觀望，幸好成員們持續關心，讓他鼓起勇氣練習，奪下去年全國身心障礙運動會輪椅網球團體金牌。
全國身心障礙運動會，2年舉辦1次，協會理事長柯聰賢說，新竹市殘障運動發展協會輪椅網球項目，已創3連霸紀錄，健力項目則5連霸佳績，去年全國身障運動會更一舉摘下8金1銀，協會目前有小陽等多位優秀選手一齊備戰，目標明年續寫連霸紀錄。
新竹市有1萬6000多位身心障礙者，市長林智堅上任後，每年投入近1千萬元，協助15個身心障礙社團運作，服務身障朋友的日常生活，他說，推出全國首創的「換證服務車」，免費「同步聽打服務」也在去年登場，盼持續結合民間力量，服務身障朋友。
(中時)
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