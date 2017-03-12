為了愛、10萬月薪 男大生輟學做車手頭遭逮

江姓車手頭被警方依詐欺罪嫌移送法辦。（胡欣男翻攝）

車手在ATM前提款的影像被全都錄。（胡欣男翻攝）

孝子為愛淪為車手頭，月薪十萬還帶菜鳥車手！23歲江姓男子家境不好，但父母對他期望很高，加上交了個有錢的空姐女友，雙重壓力讓他迷失，在報紙分類廣告找到詐騙集團職業車手工作，因一天平均有約3000元薪資，賺錢快又輕鬆，為了月薪10萬，他寧可放棄大學學業，還吸收高中未成年學子加入車手集團。

北市警信義分局分析上月詐騙車手提款熱點，於忠孝東路五段的自動提款機埋伏，逮捕江男旗下的17歲張姓菜鳥車手，再循線查獲江男到案，依詐欺罪送辦。

警方表示，該集團係用網拍解除分期付款方式行騙，有南科高階資訊工程師，一口氣連續操作ATM9次，被騙走110萬。

江姓男子供稱，因父母親身體不好，為了多賺一點錢孝順父母，才會鋌而走險作車手；也因詐騙的錢賺得快，他甘願放棄大學學業，不僅中輟還至校園吸收未成年當車手，警方估計，他旗下至少就有5名少年車手。

警方也發現，江姓男子有個飛國內線的空姐女友，對方本身家境就好，又有令人稱羨的職業，家境不佳的江男，為了在女友面前有面子，價值觀因而扭曲涉案。

警方分析提領的監視畫面，少年車手普遍慌張，江姓男子反而能從容避過監視鏡頭，顯示他提領經驗老道。

信義警分局呼籲，詐騙集團在招募新車手時，都會灌輸錯誤觀念，例如「上班輕鬆、錢好賺」等，惟車手遭查獲並經法院判決有罪確定後，需承擔鉅額民事賠償責任，民眾切勿以身試法，貪圖小利而淪為詐欺車手，以免後悔莫及。

現今詐騙案件層出不窮，手法推陳出新，呼籲民眾接到不明人士電話或訊息應提高警覺，莫急莫慌先冷靜查明原委才能避免被騙，如有接獲類似電話或訊息，應向警方報案或撥打165反詐騙專線尋求諮商與協助。

(中時)