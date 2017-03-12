詹啟賢：國民黨基層很優秀 只欠人出來整合

詹啟賢於11日參加新竹縣詹姓宗親會會員大會。(圖/本報系資料)

國民黨主席參選人詹啟賢昨天(11日)前往新竹縣，參加詹姓宗親會會員大會。他在現場表示，國民黨地方基層候選人其實都很有能力，現在少的只是全黨的整合凝聚力。

據港媒中評社訊，詹啟賢11日上午赴詹姓宗親會會員大會暨就業宣導，計有來自全國詹姓宗親總會及分會理事長、代表上百人到場。他發言時感嘆道：「勤走基層，才發現國民黨地方基層的氣氛比中央黨部還要熱絡。回想兩年來國民黨碰到什麼都輸，甚至失掉多個鐵票倉，令人感慨！」

詹啟賢說：「國民黨地方基層候選人其實都很有能力，但是在選舉期間，由於黨中央缺少整合凝聚，以至於成為地方候選人的包袱。」

詹啟賢強調：「現在正是需要有人來帶領穩住陣腳的時候，我有這種使命感，因此挺身而出，也認為自己是最合適的人選，希望全國詹姓宗親站出來相挺。」

(中時電子報)