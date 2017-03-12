郡大林道修路　明天起封閉1個半月

我要評比

信義鄉十八重溪旁的郡大林道入口，以鐵門加鎖管制。該林道明天起將封閉施工1個半月。（沈揮勝攝）

郡大林道為知名登山路線「南三段」南投縣信義端下山路段。（沈揮勝攝）

林務局為強化郡大林道路緣穩固、保障林政業務人員安全，13日起將執行該林道18至23K道路改善工程，明天開始全線封閉1個半月，4月26日再依施工狀況評估是否重新開放，南投林管處提醒山友安排登山行程應避開施工時段；封閉資訊另提供警方，作為入山證審查依據。

南投林管處在2015年夏天，已先就該林道作初步改善；為延長道路結構、設施使用壽命，去年續採分期編列經費方式改善路況，以利林業與保育經營，也方便民眾登山通行；其間還曾發生落石意外，造成1名施工人員死亡。

該林道為通往郡大山及林務局望鄉工作分站的聯外道路，因沿線地質破碎，每每在颱風豪雨中坍方受損，且落石質地尖銳，易造成車輛爆胎等情況，南投林管處在有限經費下，逐年作重點式施作改善，希望保障山林護管人員及山友安全。

南投林管處表示，郡大林道近年以提升林務執行安全及效率為目標，依業務需求及迫切性逐期編列相當經費改善，希望能夠在今年7月底前完成整體施工，相關工期將在林道入口處張貼公告，並於網站上提供相關交通資訊。

(中時)