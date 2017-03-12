JLPGA》飆本季首次6字頭　盧曉晴橫濱輪胎收T21

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盧曉晴靠本季第1次6字頭成績獲得並列第21。資料照 陳信翰攝)

2013至2016年累計贏得12冠的盧曉晴，12日在女日巡（JLPGA）橫濱輪胎高球賽決賽輪，終於揮出本季第1次6字頭成績69桿（-3），讓她以總桿214桿（-2）並列第21作收。桃宣榆打出三天來最差成績74桿，以218桿（+2）下滑至並列第37。

這場比賽是女日巡本季第2戰，盧曉晴帶著衛冕者參加上周的本季開幕戰大金蘭花高球賽，但首戰前兩輪打出81、70桿被淘汰，橫濱輪胎高球賽前兩輪表現平平，只交出74、72桿，直到12日決賽輪才恢復水準，揮出5鳥2柏忌69桿。

韓國女將全美貞決賽輪揮出68桿，與這輪打出70桿的日本女將藤崎莉步，同以209桿（-7）並列領先，最後全美貞在延長賽勝出，拿下日巡生涯第25冠。

(中時電子報)