大S遭酸「塑膠臉」 這樣反擊網叫好

大S剪俏麗短髮，亮麗現身代言品牌活動。(圖／本報系資料照)

大S曬照為公益發聲，被酸塑膠人。(圖／翻攝自大S臉書）

大S反擊酸民。(圖／翻攝自大S臉書)

大S近日為公益發聲，在臉書公開支持「終止兒童受暴」，卻被酸臉僵像「塑膠人」，今(12日)她發文反擊，開頭不忘再提到公益活動，讓好友小炳也留言大讚「說的太好了啦！」

大S曬出自拍照力挺公益，被讚人美心也美，卻有網友認為她臉太僵，有如塑膠人，粉絲見狀都出聲力挺偶像，今她又再發文反擊，「全球10億兒童正在承受不同形式的暴力，我身為大人都在為呼籲中止暴力的同時，被網路語言霸凌，請停止你的行為，別再給世界添亂了，下次你會受到法律制裁！」

網友都認同她的說法，不僅再次提到公益活動，又可以反擊到酸民，好友小炳也留言大讚「說的太好了啦！」

(中時電子報)