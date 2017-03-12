5次叩關才成功 馮勝賢就是要拚博士

前兄弟象當家二壘手「老邦」馮勝賢，從球員生涯轉任教練後，歷經5次努力才考上博士班。他說，希望能夠成為首位退役職棒選手，在台灣拿到博士學位的第一人。

馮勝賢過去是兄弟象當家二壘手，守備是他的強項，2007年退役轉任兄弟象二軍教練、二軍總教練、一軍教練、後來又轉往義大犀牛擔任一軍守備教練，直到2015年合約期滿，才離開職棒圈。

馮勝賢說，當年是義大教練合約3年滿，自己又考上國立體大競技與教練科學研究所博士班，在希望完成博士班學業的使命感下，決定專心回到學校唸書。

馮勝賢2006年從輔大運動科學研究所碩士班畢業，是現役職棒選手拿到碩士學位的第一人。他說，過去打過職棒、又拿到博士學位的人不多，之前有前三商虎球員周德賢出國求學拿到博士，馮勝賢期許自己能當退役職棒球員拿到國內博士學位的第一人。

他說，職棒選手要能夠唸到博士班的人不多，而棒球體制只有術科，學科比較薄弱，自己「以前基礎打不好」，所以10年間5度報考才考上博士班。

除了念書以外，馮勝賢這3年多來，都擔任教育部體育署棒球扎根計畫的訪視委員，主要負責範圍是屏東縣、高雄市、苗栗縣、新竹縣，走入各學校關心基層。

馮勝賢說，真正打棒球成功的人不是很多，要讓學弟們知道，棒球以外的東西，才是人生真正的學習。

他說，走到各校看推廣棒球遇到的瓶頸，也是體育行政部分的學習。他表示，自己去年也去美國芝加哥充電，看看美國棒球的社區發展、俱樂部發展等，了解現在更新的訓練方式。

除了念書與擔任訪視委員、球評的工作外，老邦現在也是中華民國競技飛鏢協會會長，從棒球到飛鏢，馮勝賢說，機緣來自於14年早產兒志工團，認識的朋友找他協助推廣飛鏢運動。

他說，飛鏢運動的入門門檻很低，而且可以與時下流行的3C產品結合，新台幣幾千元就可以入手掛壁式的電腦靶，雖然目標是希望將飛鏢推廣成競技飛鏢運動，但飛鏢運動需要相當的專注力訓練，對於老人長照、小孩學習力都有很大的幫助。

身為職棒退役的棒球人，馮勝賢說，當然是想再回職棒圈，但是現在目標先把課程修完，拚完博士資格考、寫論文，拿到博士學位後，會再出國進修半年到1年，考察各國職棒系統，再看看有沒有機會回到職棒圈。1060312

(中央社)