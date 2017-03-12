旅美藝術家聯展 提昇台灣能見度
美國鳳凰城「亞利桑那州首府博物館」3月2日起，首度為5位旅美台灣藝術家辦畫作聯展，大大提昇台灣能見度。
台北市與鳳凰城締結姊妹市以來的38年，頭一回有五位畫家聯合展，五人聯展的畫家分別是何念丹、梁政均、吳澤慧、劉涓及張富美，與會的台灣媒體人、名人堂國際娛樂董事長張淯表示，開幕當天冠蓋雲集、熱鬧非凡、盛況空前，包含州務卿在內的十多名達官顯要蒞臨參加。
美國時間3月2日上午10時於「亞利桑那州首府博物館」的歷史古蹟最高法院法庭內為5人聯展揭開序幕，同時中華民國的國旗也高掛飄揚。
五位旅美台灣藝術家何念丹、梁政均、吳澤慧、劉涓及張富美，長期以來對於促進中西文化的交流貢獻良多，包含州眾議會議長梅斯納（J D Mesnard）、鳳凰城市長史坦頓（Greg Stanton）、亞利桑那州參議長雅布羅（Steve Yarbrough）都分別接見5名畫家。
5人聯展展出的作品栩栩如生、多彩多姿，呈現不同的面向，在各自的領域各有一片天空，包括以畫虎和畫鷹見長的的著名畫家何念丹；倡導「墨中有色、色中有墨」的梁政均；擅長油畫、水墨、水彩三種技法的靜物畫家吳澤慧；還有擅長在「抽象」繪畫中營造出「可信的」三度空間的劉涓，以及褪下明星光環後專注畫寵物的張富美，這次聯展將是一次美麗邂逅。1060312
(中央社)
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