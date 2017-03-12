進香遊覽車傳氣爆 疑香爐鞭炮放一起

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一輛來自高雄的進香遊覽車，今天在香客下車後，遊覽車下層行李廂突然發生氣爆，警方研判可能香爐、鞭炮、瓦斯瓶放在一起惹禍，但確切原因尚待調查。

嘉義縣朴子警分局表示，發生氣爆的進香遊覽車，今天清晨載著30多名香客從高雄左營出發，先到嘉義縣東石港口宮進香，接著前往朴子市配天宮參拜媽祖。

當30多名香客下車後，遊覽車下層行李廂突然轟隆一聲，香爐、香枝、金紙、花籃、果籃等進香用品散落一地，著火燃燒，而遊覽車上層走道上方的氣窗也被炸飛、玻璃被炸裂。

眾人發現遊覽車行李廂著火，立即拿出滅火器，自行將火勢撲滅，但坐在駕駛座的陳姓司機，左手掌卻遭氣爆飛來的異物割傷，所幸傷勢輕微，不願就醫。

香客們在火勢撲滅後，才驚魂甫定，慶幸是在大家下車後才發生氣爆，如果是發生在車輛行進間，後果恐怕不堪設想。

警方表示，由於遊覽車行李廂擺放有香爐、鞭炮、瓦斯瓶等物品，初步研判可能是香爐未熄滅，引燃瓦斯瓶造成，不過也不排除瓦斯外洩或有人吸菸引發，詳細原因尚待進一步調查釐清。1060312

(中央社)