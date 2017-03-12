進香遊覽車傳氣爆 疑香爐鞭炮放一起
一輛來自高雄的進香遊覽車，今天在香客下車後，遊覽車下層行李廂突然發生氣爆，警方研判可能香爐、鞭炮、瓦斯瓶放在一起惹禍，但確切原因尚待調查。
嘉義縣朴子警分局表示，發生氣爆的進香遊覽車，今天清晨載著30多名香客從高雄左營出發，先到嘉義縣東石港口宮進香，接著前往朴子市配天宮參拜媽祖。
當30多名香客下車後，遊覽車下層行李廂突然轟隆一聲，香爐、香枝、金紙、花籃、果籃等進香用品散落一地，著火燃燒，而遊覽車上層走道上方的氣窗也被炸飛、玻璃被炸裂。
眾人發現遊覽車行李廂著火，立即拿出滅火器，自行將火勢撲滅，但坐在駕駛座的陳姓司機，左手掌卻遭氣爆飛來的異物割傷，所幸傷勢輕微，不願就醫。
香客們在火勢撲滅後，才驚魂甫定，慶幸是在大家下車後才發生氣爆，如果是發生在車輛行進間，後果恐怕不堪設想。
警方表示，由於遊覽車行李廂擺放有香爐、鞭炮、瓦斯瓶等物品，初步研判可能是香爐未熄滅，引燃瓦斯瓶造成，不過也不排除瓦斯外洩或有人吸菸引發，詳細原因尚待進一步調查釐清。1060312
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。