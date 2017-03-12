2噸落石壓腳 女子被救出送醫治療

我要評比

一名35歲女子在三峽區熊空橋步行上山約10分鐘處，被2噸重落石壓到雙腳小腿以下。新北市消防局將女子救出，下午以直升機後送雙和醫院治療。

報案民眾表示，一行3人上午開車停在熊空橋附近，步行進入要往逐鹿山的小徑，大約10分鐘路程，忽然1顆落石掉落，壓住女子的腳。

救護人員到場發現，女子雙腳被2噸重巨石壓住，意識清醒，有生命跡象，動員人力搶救，下午將女子救出。

由於事故地點位處山區，救難人員將女子搬運到熊空橋後，再請空勤總隊直升機協助吊掛，送往雙和醫院治療。1060312

(中央社)