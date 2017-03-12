朴槿惠濫權垮台 南韓陷入修憲爭議
南韓政界為確保今後不會再出現遭彈劾下台的前總統朴槿惠般案例，正陷入是否有必要修憲爭議。南韓現行憲法已沿用30年，是由獨裁走向民主浴血變革的珍貴象徵。
美聯社報導，包括緊急與朴槿惠劃清關係的保守黨在內，多個南韓政黨表示，南韓在5月初選出新總統時，也應公投修憲。他們指出，朴槿惠這次驚人垮台，顯示憲法賦予總統太大職權，容易遭到濫用且經常未受檢驗。
他們的新憲法提案是從分權觀點出發，限制總統處理外交事務、國安職權，將國內事務留給由國會選出的總理分掌。
但自由派文在寅所屬政黨提出異議，反對匆促修憲，並指控敵對黨派意圖走捷徑謀權。目前民調結果顯示，文在寅是最有希望獲選為下屆總統的人選。
相當諷刺的是，這項修憲爭議之前，他們才以保護憲法之名完成1項歷史性的成就。南韓國會議員去年12月以「嚴重違反」憲法為由，表決彈劾朴槿惠。現行的1987年版本憲法，是在軍事強人全斗煥屈服於數個月的大型示威後修訂通過，並接受總統民選要求。
修憲爭議也喚起南韓人在朴槿惠垮台後，思考關於新政治願景的1個最根本的問題：究竟是總統制度的缺失專橫，讓朴槿惠得以濫用職權；抑或是長久以來將民選領袖奉為國王的文化，才導致這次事件？（譯者：中央社廖禹揚）1060312
(中央社)
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