桃園市義交大隊淨山 隊長：盼凝聚夥伴向心力

桃園市義交大隊今發起石門水庫、石門山淨山活動，凝聚夥伴向心力。(楊宗灝翻攝)

桃園市義交大隊今天發起石門水庫、石門山踏青淨山活動，義交大隊長許崇文希望透過有意義的淨山活動，凝聚義交夥伴向心力。桃園市長鄭文燦、桃園市警局交通大隊長李建民全程陪同，除了感謝義交團隊每日交通尖峰時段疏導辛勞，對於支援桃園台灣燈會、地景藝術節、花彩節等活動，也有賴義交夥伴全力相挺。桃園義交中隊每年運作費已從12萬調整至24萬，市警局及義交大隊未來也將研擬擴編義交員額。

(中時)