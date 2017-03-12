網友一句「老婆我愛妳」 40歲熟女被騙300萬

假交友的投資詐騙有增多趨勢，騙徒都在網路上找單身熟女搭訕，甜言蜜語取得信任後再以投資為由詐財。（警方提供）

新北市40歲蘇姓女子，透過手機微信app，認識自稱在香港施羅德投資顧問公司上班的劉姓男子，劉先假意要和蘇女交往，取得信任後互相在通訊軟體以「老公老婆」稱呼。之後劉聲稱有檔期貨案可操作投資，利潤短期可翻倍，誘騙蘇女前後5次轉帳10萬美金給他，合新台幣約300萬，之後人間蒸發，蘇女才警覺受騙報案。

家人得知她為了素未謀面的網友一句「老婆，我愛妳」，就被騙走所有積蓄，感到不可置信。

警政署165反詐專線統計，近來假交友的投資詐騙有增加趨勢，過去1個月，全台獲報28起，詐騙金額自新台幣數萬至數百萬元不等。

刑事局預防科指出，此類假交友投資的詐騙手法，被害對象以女性為主，年齡介於35至55歲之間，歹徒與被害人聊天取得信任後，再打著投資名義要求被害人匯款。

警方呼籲，網路交友無論是借錢或是投資，只要談錢就要格外小心，有任何與詐騙相關的問題，都歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證，維護自身財產安全。

(中時)