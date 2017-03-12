吳敦義：民調誤差大 勤走基層尋支持
準備參選中國國民黨主席的前副總統吳敦義今天造訪台南尋求支持。面對媒體詢問有關民調數字時表示，民調的樣本數不足，誤差大，他會勤走基層爭取支持。
吳敦義今天在台南安排密集的基層走訪行程，公開行程主要集中在眷村改建的社區。中午時抵達永康區的影劇新村社區時參與植樹活動，親手種下一棵龍柏，隨後還與地方民眾座談。
吳敦義表示，國民黨以前也曾在野，此時不必唉聲嘆氣。只要選對人，用對方向與政策，一定可以恢復執政。他在黨主席選舉中以促進團結為主軸，未來無誰勝出，大家都會支持。
有媒體詢問吳敦義，對最近一份媒體民調數字指稱他稍微落後有何看法？
吳敦義說，因為樣本數不足，誤差比較大，他不會在意。會持續勤走基層，尋求黨員支持。1060312
(中央社)
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