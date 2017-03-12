波音浙江設裝配廠 2018年底交機
陸媒報導，美國波音在中國大陸浙江舟山投資的客機裝配廠，將於3月底動工，爭取2018年底起交機。這座裝配廠將負責737 MAX系列客機的內飾裝配，未來目標是每年交機100架。
舟山晚報報導，一場名為「浙江舟山群島新區航空產業對接會」的商業洽談，10日在舟山舉行，有來自全球75家航空製造企業、機構、組織及投融資業的100多名人士前往參加。
報導指出，波音投資的裝備廠位在「舟山航空產業園」內，屬於「飛機製造園區」的「幹線飛機製造區」。一期計劃面積為40公頃，建築面積約6萬平方公尺（約1.82萬坪）。
波音這項投資案包含2個部份，一是由波音與大陸中國商飛合資的737完工中心，二是由波音獨資的737交機中心。根據規劃，廠房及設施將於2018年5月完工，爭取2018年底交付第1架飛機。
根據計畫，美中合資的737完工中心將負責737 MAX系列客機的內飾安裝、塗裝、維修、交付相關，以及其他服務，全產能為每年交機100架，可創造2000個就業機會。
除波音投資案外，「舟山航空產業園」主管並表示，整個園區將爭取2025年全面形成航空產業鏈，實現總裝、交機、改裝各類飛機600架以上，及飛行時間近4萬小時的產業規模，每年實現人民幣700億元以上產值，可帶動1000億元以上效益。1060312
(中央社)
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