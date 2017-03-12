天價鑑定費 陸司法部長：年內解決

我要評比

甫上任的中國大陸司法部部長張軍今天表示，受外界關注的「天價鑑定費」問題，將在年內解決。未來將加強司法鑑定人行業協會的自律管理，設立司法鑑定國家標準機構，統一鑑定標準。

今年2月有媒體報導，四川一名律師代理的民事訴訟案件中，鑑定一個指紋、兩枚印章、一個簽名，被司法鑑定所要求交費人民幣17萬元（約新台幣76.5萬元）。「天價鑑定費」受到關注。

中新社今天報導，張軍12日在北京人民大會堂的「兩會部長通道」上，接受媒體採訪表示，「天價鑑定費」問題，年內解決。

張軍說，當前確實存在鑑定質量和收費管理不一等問題，中國大陸各省區市將陸續出爐適合本地的收費標準，預計年內全部完成。

他指出，中國大陸每年透過監管撤銷登記的鑑定機構都超過100個，撤銷的鑑定人數量達3、4000人。僅去年就有132個鑑定機構被撤銷，4400多個鑑定人被註銷登記，永遠不能再踏入鑑定人隊伍。

他說，DNA鑑定往往是死刑案件重要的司法裁判科學依據，「是不是這個人作案」居然有十幾種不同的表述標準，到現在還是這樣。中國需建設統一的司法鑑定質量標準。1060312

(中央社)