續查遠東油脂商品 新北累積下架達865公斤

新北市衛生局查核早餐店產品下架情形。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局12日持續追查遠東油脂公司所製的乳瑪琳、酥油等問題商品下架狀況，截至今日已累積下架865.51公斤。衛生局表示，今日持續追蹤美而美、番茄屋等28家早餐店及連鎖賣場、超商等15家、烘焙店19家，共62家商店，業者都已先自主下架。

另，衛生局也表示，目前仍有7家下游通路商，但適逢假日未營業，包括歇業的業者都前往了解、繼續追蹤。

(中時)