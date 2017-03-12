中華隊輸球總遭批評 恰恰：需要的是檢討和鼓勵
中華隊成員在場上奮力拚戰，但本屆經典賽最終仍以3連敗收場，下一屆賽事須從資格賽打起，引來國內球迷罵聲一片，看在為國征戰過無數國際賽的「恰恰」彭政閔眼中也很有感，他提到，台灣棒球環境，需要的是多點檢討和鼓勵，「一直批評誰錯誰對，這不太需要。」
球員披上國家隊戰袍出征，背負國內球迷的期待，但每當輸球，總躲不了外界批評聲浪，過去在中華隊打下精彩表現的彭政閔，這次雖然未參與經典賽，但月初隨中職聯隊赴日與日本國家隊交手，他也從中看到台日的差異。
彭政閔提到，赴日打交流賽期間，有聽到日本隊工作人員在討論，即使他們這次從組訓賽、球員戰力以及熱身賽狀況來看，表現都不被看好，但會批評的只有少數，「他們都是以檢討或是鼓勵的方式來面對，希望國家隊可以更進步。」
恰恰認為，這是台灣值得借鏡的地方，「希望大家多一點檢討、多一點鼓勵，我相信這樣台灣的社會、棒球會更好。」
(中時電子報)
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