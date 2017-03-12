趁帝王蟹餐廳午休 男撬開抽屜偷走百萬元支票逃逸

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店家po網希望民眾協助指認抓賊。（摘自臉書爆料公社）

台北市吉林路「川郎活蟹」帝王蟹海鮮餐廳，本月10日傳出重大竊案。年約40多歲的中年男子，趁餐廳午休，店門半掩方便廠商送貨時機，從容闖入店內，見四下無人，撬開櫃台抽屜，偷走現金5萬元與100萬元要給廠商貨款的支票，店內人員事後發現報警，但囂張賊已逃逸無蹤。

店家案發後調監視器，發現該名竊賊戴藍色鴨舌帽、著白色外套及淺色牛仔褲，先在店外徘徊，趁機彎腰查看店內狀況，隨即潛入店內，逛了幾圈後，竟還抽了衛生紙將櫃台監視器鏡頭移開，持利器撬開櫃台抽屜，偷走現金與百萬元支票。

店家除報案外，也將事發經過與監視畫面po在臉書爆料公社，希望民眾幫忙指認。

(中時)