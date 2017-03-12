陸扛TPP大旗？陸媒撰文談戰略機遇

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智利日前邀請中國大陸參加TPP成員會議，陸媒今天撰文評論，若中國參與TPP，可促進TPP和RCEP中全部成員的合作，促進中國與亞太地區對話合作，改善國家間關係，也有助推動亞太自貿區。

美國宣布退出跨太平洋夥伴協定（TPP），中國大陸外交部表示，正「積極研究」智利邀請大陸參與TPP成員會議事宜。

外媒報導，這場智利會議是各方另闢途徑推動亞太貿易協定的跡象，中國大陸現在可能主導磋商。

中共中央委員會機關報人民日報海外版微信公眾號「俠客島」對此撰文指出，智利邀請中國大陸參加此次會議，究其根源，是美國的退出，讓TPP呈現「群龍無首」的狀態。

這篇文章說，對11個TPP成員來說，中國的參與意義重大。對於中國來說，TPP也是戰略機遇。

文章說，中國對外已簽署自貿協定的國家占中國全球貿易總額比重尚不足27%，而已開發國家的自貿率一般在50%以上。TPP剩下的11個成員國中，大部分都與中國大陸有著極深的貿易往來。

因此，TPP可以作為當前中國經濟外交的重要抓手，從而幫助中國大陸加強與亞太地區的對話合作，改善國家間的關係。這也有利於中國推動亞太自由貿易區（FTAAP）的建設，以及區域更全面立體的經濟安排。

這篇文章說，以往，美國主導的TPP，和中國參與的區域全面經濟夥伴協定（RCEP），存在一些政治博奕。中國若可參與TPP，可促進TPP和RCEP中全部成員的合作，讓TPP和RCEP的涵蓋內容進行銜接互補。

文章說，未來，中國大陸還可以中美雙邊投資協定（BIT）為依託，加上美國對貿易的自身需求，吸引美國的加入。

路透社日前報導，跨太平洋夥伴協定12個簽約國，連同中國大陸和南韓的代表，14日至15日將在智利集會。這是美國總統川普（Donald Trump）1月簽署行政命令退出TPP後，TPP成員首次集會。1060312

(中央社)