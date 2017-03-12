遠東問題油品 新北下架865公斤
遠東問題油品案，新北市衛生局今天兵分多路追查早餐店等處下架狀況。截至目前為止，總計下架865.51公斤，衛生局將持續稽查，杜絕不法食品流通販售。
衛生局指出，今天派員持續追查下游通路商及早餐店、超商賣場及烘焙店等使用違規問題產品下架情形。
衛生局表示，目前已查核美而美、蕃茄村等28家早餐店、家樂福、全聯、7-11、全家等15家超商賣場及19家烘焙店，共計62家，其查核結果業者皆已自主下架。
另外，查核遠東下游通路商7家，適逢假日皆未營業，衛生局明天將持續追蹤相關下游使用及產品流向，以維護消費者權益。
衛生局呼籲，業者應依食品安全衛生管理法第7條規定，一經發現產品有危害衛生安全時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關，切莫心存僥倖，若仍販售或使用公告品項乳瑪琳酥油等製售產品，將依同法第7條及第47條處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。1060312
(中央社)
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