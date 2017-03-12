傳美勘查愛三飛彈陣地 國防部不評論
媒體報導，國防部將2個愛國者三型飛彈連進駐花蓮、台東，美方人員日前派員抵台實地勘查，顯示該型飛彈進駐東部。國防部發言人陳中吉今天表示，不評論。
媒體報導，美方人員本週在國防部派員陪同下，分別抵達花、東兩地空軍基地，確認愛國者三型飛彈新陣地部署狀況。國防部此舉顯示愛國者進駐東部可能並非臨時舉措。美方同時也了解台灣愛國者三型部隊順利換裝現況。
根據資料，愛國者三型飛彈是防空型飛彈，並兼具反彈道飛彈的功能，在防空方面，愛國者三型飛彈的攔截距離是70公里，攔截高度為24.4公里；而反彈道飛彈的攔截距離是35公里，攔截高度為20公里。
愛國者三型飛彈可有效反制敵人的巡弋飛彈、無人飛行載具及反輻射飛彈能力，具備高度機動性及電子反反制能力，具全天候作戰及自動放列部署能力，可接受上級指管、火力分配、遂行聯合防空作戰任務。1060312
(中央社)
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