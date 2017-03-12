陸統計局寧吉喆：1、2月大陸經濟情勢「穩中向好」

新浪報導，大陸國家統計局長寧吉喆在兩會期間表示，1、2月中國經濟社會形勢延續了去年下半年「穩中向好」的態勢。其中，工業增長率在6％以上，服務業增長率在8％以上；CPI1、2月較去年同期上漲1.7％，PPI是恢復性增長。

另外，目前調查失業率仍在試行，2月調查失業率，特別是31個大城市的失業率還是在5％左右。國際收支基本平衡，進出口貿易增長20％以上，外匯儲備3兆美元，宏觀經濟是穩中向好。

(工商)