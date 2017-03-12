詐騙老梗騙倒愛子老婦　警方細心成功阻詐

楊姓婦人誤信詐騙集團，警細心查證及時阻騙。（陳淑芬翻攝）

58歲楊姓婦人日前接獲不明人士電話指稱，兒積欠百萬賭債已遭押走，揚言不匯錢還90萬元，就斷兒手腳，楊婦愛子心切急前往銀行匯錢，警四分局南屯派出所員警查覺她神色有異，追問查證才及時阻止一場騙局。

慌張的楊婦手裡拿著存摺、印章，要前往銀行匯款，行經派出所前，警方查覺有異關心詢問，楊婦才哭訴，她接到歹徒電話，還聽到兒子哭喊「媽！救我」的聲音，且兒子的手機都打不通，恐有不測，請求警方幫她救兒。警方告知疑似詐騙集團技倆，但楊婦卻深信不疑，還一度趁員警不注意企圖拔腿跑離，要去匯款救兒。

經警安撫情緒，詢問兒子工作地點、電話，確認楊婦的兒子在工作場所安全無虞，並讓母子通話後，楊婦才驚覺果真是一場騙局，離去時不斷向警方鞠躬感謝。

南屯派出所所長楊錫洲呼籲，若接獲可疑電話要求付款，務必要加以查證，並撥打165反詐騙電話查證，多加查證才可多一層保障。

(中時)