中職打者有進步 投手少了王牌壓制力

經典賽兵敗首爾檢討--戰技篇（中央社記者林宏翰台北12日電）2017年世界棒球經典賽，中華隊3敗收場，這3場比賽得20分、失32分，首戰先發投手大量失分造成輸球、後兩場則是後援投手沒有守住；當打者打出成績時，投手仍然是中華隊的痛。

近兩年中華職棒打者表現比投手亮眼，蒙上「彈力球」質疑，這次在經典賽證明中華職棒打者確實有進步，尤其是球隊落後時，仍有反撲力道，這是過去中華隊少見。不只是揮別「貧打」，還有能力壓迫對手。

回顧這3場比賽，中華隊前3棒，胡金龍、張志豪、蔣智賢安打最多，尤其是中職本土出產的張志豪6支安打及1支全壘打是全隊之冠；蔣智賢、胡金龍各有5支安打。高國輝、林琨笙在關鍵時刻也有表現，各有4支安打。

打者有好表現，但投手仍是中華隊較弱的一環。總教練郭泰源回顧這次比賽，談到對荷蘭、南韓之戰，如果中繼後援有好投手壓制，都有機會贏球。

中華隊重用3名旅日投手，陳冠宇、郭俊麟、宋家豪分別先發一場，25歲上下的新世代接班，但結果不如預期。後援上場的倪福德、陳鴻文少了壓制力，影響了勝負。

這次中繼上場的投手，江少慶、王鏡銘、黃勝雄、林晨樺、蔡明晉都有為球隊穩住戰局，但關鍵時刻少了一張王牌，如南韓終結者吳昇桓一樣的壓制全場。整體而言，旅美投手只有江少慶1人參賽，加上桃猿沒有參賽少了陳禹勳，確實有影響。

不過從2015年世界12強賽、2013年經典賽，甚至更早之前，中華隊在國際賽長期靠著少數強投撐場面，投手陣容不如日韓整齊，已經是事實。

台灣近年好投手大多旅外發展，為國效力的意願因人而異，這是個人生涯的選擇，其實也無可厚非。現在高中畢業生就能打中華職棒，台灣棒球界也要思考，如何健全環境留住好投手，並且給潛力投手長期養成與發揮的舞台。1060312

(中央社)