經典賽挫敗 體育署要當調解人

經典賽兵敗首爾檢討--政府篇（中央社記者李晉緯台北12日電）中華隊在經典賽苦吞3連敗，下屆得從資格賽打起，面對外界對棒協、中職間的「內鬥」檢討聲不斷，林德福表示，將與棒協、中職溝通，希望大家著眼於為國爭光的共同目標。

世界棒球經典賽（WBC）第1輪A組賽事，中華隊接連以7比15慘敗給以色列、5比6不敵給荷蘭，確定無緣晉級次輪，接著再以8比11輸給地主韓國，首輪的分組排名墊底，下一屆的經典賽因此必須從資格賽打起。

這次經典賽從徵召球員起的種種不順，讓中華民國棒球協會與中華職棒大聯盟的「心結」問題再次浮上台面，在中華隊以3連敗結束本次經典賽後，各界檢討聲浪不斷，尤其對棒協的撻伐更是未曾停歇。

行政院院長林全10日表示，將全面檢討教育部體育署與棒協，行政院並在隨後公布由前行政院體育委員會主任委員林德褔接任體育署署長。

對於中華隊這次兵敗首爾，林德褔表示，他的心情和所有球迷一樣都十分低落，但既然他接下體育署署長的棒子，他就必須先放下難過的心情，開始思考如何為棒球做出改革，也期盼傾聽、整合各界的聲音，並化為實際行動。

林德福談到，這次參加經典賽，中華隊從球員徵召開始就不順利，棒協和中職間的矛盾是主因，一直以來棒協覺得球員的養成是棒協的功勞，中職則認為如果不是職棒，球員不會有好的出路，自然沒有人願意投入，他上任後會和兩個單位好好溝通，畢竟大家應該著眼一個共同的目標，就是要為國爭光。

至於有球迷發起解散棒協的活動，中職會長吳志揚和棒協理事長廖正井也被立委點名下台負責，林德福對此表示，各協會屬民間團體，只受到人民團體法約束，政府難以介入，這部分就不多談，他上任後還是先以與兩單位溝通為主。

但林德福也提到，國民體育法正在修正中，順利通過後就有管理監督的法源依據，讓各協會受到監督，未來會要求相關協會在組織上更開放，讓更多相關人可以加入，營運要更專業化，不管在教練、選手，或是會務推展上都要拿出專業，另外在財務上要透明化，績效考核也要客觀化。1060312

(中央社)