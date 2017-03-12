棒協職棒對立難解 可參照日本武士合作
經典賽兵敗首爾檢討--互鬥篇（中央社記者林宏翰台北12日電）中華隊在經典賽3敗收場，引發檢討聲浪，棒協與職棒各司其職，但遇上國際賽組訓問題，經常上演主導權之爭，未來體育署的可參考日本國家隊的模式，協助找到更好的合作方式。
自從1998年曼谷亞運，中華隊首次組成職棒夢幻隊以來，近20年大型國際成棒賽，包括亞運、奧運、經典賽等，職棒球員佔了最大比例。
但中職、棒協立場不同，棒協是國際賽對外窗口、主導選訓賽，而職棒球團則將球員視為資產，認為球員沒有受到照顧，自然不願派球員參賽。
這次經典賽，中職爭取組訓賽「一條龍」不成，決定不支援國家隊，Lamigo桃猿堅持只配合中職主導的國際賽，這支中華隊少了王柏融、陳禹勳、林泓育等好手。
主導權之爭也是資源分配之爭，體育署握有資源在手，擁有最後的決定權，應該積極協調棒協與職棒，找出合作模式，而日本武士隊的模式值得參考。
日本從2013年起，將棒球的國家隊常設化，成立日本武士國家隊，推舉小久保裕紀擔任總教練，並設立公司行銷商品，追求財務上自給自足，打造新的國家隊形象。
類似把國家隊當成職棒隊經營，日本武士隊固定在春秋兩季舉行交流賽，讓教練團與球員增加比賽經驗，也能就近觀察狀況。
中華隊總教練郭泰源也認同，日本武士隊的模式值得參考，國家隊常設化可以讓總教練有比較長時間的訓練規劃，對於整體戰力較有掌握。
職棒的人才來自業餘，而業餘人口需要職棒帶動，棒協、職棒必須放下眼前的意氣之爭，台灣棒球的未來才有希望。1060312
(中央社)
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