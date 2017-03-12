汽車考照強制路考 駕訓班恐漲價
5月起考汽車駕照要強制路考，但因成本增加，駕訓班紛紛表示價格恐調漲，公路總局今天表示，收費應依交通部核定標準，台北市約新台幣9000元至1萬3500元。
交通部公路總局日前表示，已將道安規則和駕訓班管理辦法修正草案提報交通部，最快5月1日起，汽車考照要強制路考，但全面路考，將導致上課時數、保險費用增加、車輛也得裝設錄影設備，預估成本增加3成。
對此，公路總局表示，樂見業者加強教學訓練，提升駕駛人素質，至於駕駛訓練學費，交通部在95年核定，小型車駕駛駕訓班核定收費標準為8000元至1萬3000元，另外，台北市為9000元到1萬3500元、高雄市為8000元到1萬3500元，目前約有半數低於萬元。
公路總局表示，各駕訓班均可於收費標準範圍內自行調整，至於是否會調整訓練費上限和下限，公路總局已邀集學者專家、中華民國汽車駕駛教育學會、各區監理所等單位開會研議，有共識後將循行政程序報交通部核定。1060312
(中央社)
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