緬懷李元簇 馬英九：一個時代的結束
前副總統李元簇辭世，前總統馬英九回國後，今天專程前往苗栗縣向家屬致哀，馬英九表示李元簇「剛直」的風格令後輩印象深刻，「他的離去代表著一個時代的結束」。
馬英九指出，他的父親馬鶴凌和李元簇都是政大法律系的學生，當時稱為中央政治學校法政系，2人是學長、學弟的關係，母親秦厚修和李元簇則是同一屆的同學，在校期間，彼此都十分熟識；秦厚修還曾打趣稱讚過李元簇，從小到大每次考試都拿第1名，「只有當副總統是拿第2」。
在從政之路，馬英九表示從陸委會到法務部深受李元簇的栽培，妻子周美青更是李元簇的學生，因此兩代交情超過50年以上，李元簇卸任隱居苗栗期間，每年回到馬家庄祭祖，都會前往請益，每次都「受益良多」。
今天馬英九再次來到前副總統李元簇位於苗栗的居所，先是在門口駐足，隨後進入屋內向家屬表達慰問之意，時間長達30餘分鐘，馬英九緬懷李元簇「剛直」的風格，在政壇上非常不容易，值得晚輩學習。
馬英九眉頭深鎖表示，李元簇的離去也「代表著一個時代的結束」，除了景仰他之外，更希望他剛直的精神可以在司法界以及政治界流傳下去。1060312
(中央社)
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