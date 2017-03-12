拚東京奧運 別重蹈經典賽覆轍

經典賽兵敗首爾檢討--放眼未來篇（中央社記者林宏翰台北12日電）世界棒球經典賽中華隊以3敗收場，接下來面對2019年亞洲錦標賽、世界12強賽爭取參加2020東京奧運，中華隊在應該記取教訓，從總教練人選、長期培訓計畫、國手選才等方面加強。

帶兵打過世界12強賽、世界經典賽後，總教練郭泰源表示，不排除這是最後一次擔任國家隊總教練。接下來面對奧運資格賽的2019年亞錦賽及世界12強賽，中華隊要搶東京奧運門票，首先應先選出總教練。

棒協、中職去年對經典賽總教練人選各持己見，直到10月才由體育署拍板，隨即在12月中開始集訓。而郭泰源在經典賽後則表示，「組訓的過程要檢討，這次比較匆忙，未來早一點讓總教練擬定自己的計畫，朝著目標去走會更好」。

日本武士隊將國家隊常設化，設置專任總教練，長期觀察選才，也是值得參考的作法。

2020年東京奧運的棒球項目有6隊參賽，主辦國日本有保障名額，有4個名額是在洲際比賽中取得資格，中華隊的目標就是2019年亞錦賽，還剩下1張參賽門票來自2019年的世界12強賽。

中華棒協去年曾經表示，在經典賽結束之後，4月立即成立「爭取東京奧運策略小組」，由林華韋擔任召集人，針對備戰東京奧運的技術面與非技術面規劃。而行政院體育運動發展委員會委員趙士強也說過，經典賽後應立即選出中華隊總教練，讓教練團有足夠的時間選才備戰。

中華職棒聯盟會長吳志揚也曾呼應，國家隊公司化的想法，這次雖然聯盟爭取經典賽組訓未成，結果仍有中信、富邦、統一等三球團派球員支援，而Lamigo聲明只參加聯盟主導的國際賽。

未來如何整合，要看體育署與聯盟、棒協三方的互動。教育部體育署長林德福新上任後，表示將整合中華職棒與中華棒協，希望彼此放棄本位主義，團結才能為國爭光，有意改革棒球運動。1060312

(中央社)