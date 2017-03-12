爆胎！聯結車撞監控鐵架 台74線回堵2公里

聯結車衝撞台74線的行車監控鐵架，導致鐵架毀損並歪斜，而聯結車也受損嚴重。（翻攝照片）

由詹姓男子駕駛的聯結車，12日下午1時許行經台74線35公里處太平往霧峰方向，疑因爆胎突然衝撞高架路旁的行車監控鐵架，之後當場翻覆，警消獲報後到場處理，動用破壞機具才將詹男救出送醫，沒有生命危險，但受車禍影響，後方交通回堵近3公里。

這起事故發生在下午1時20分，消防局獲報趕抵現場，只見聯結車車頭嚴重毀損，被撞的行車監控鐵架也損壞嚴重並呈歪斜情況，駕駛則因腳部受傷受困於車內，消防局表示，經動用器材、破壞車頭，才順利將詹姓駕駛救出，但他全身多處擦傷且意識模糊，送往亞大醫院救治。

亞大醫院急診室主治醫師謝尚書指出，詹男頭皮有撕裂傷，且因衝撞時身體遭受強烈撞擊，經全身電腦斷層掃描，發現他左側第8根肋骨骨折且合併氣胸情況，目前住院治療，暫無生命危險。

霧峰警分局調查，該聯結車原本行駛在外側車道，疑因爆胎失控，先擦撞同向的自小客車後又撞向道路中央的行車監控鐵架，之後翻覆，除造成車輛及鐵架毀損，車上載運的柏油刨除廢料也都散落到對向車道，並導致後方車輛持續回堵近3公里。此外，台74線太平、霧峰段南下全線及大里一交流道也因此一度封閉。

(中時)