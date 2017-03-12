蕾哈娜比基尼曬半球 網驚「老外版歐陽娜娜」

蕾哈娜被拍到穿比基尼到海灘度假，露半球曬性感。（圖／取材自網路）

網友意外發現歐陽娜娜和蕾哈娜有幾分神似。（圖／中時資料照）

網友紛紛留言蕾哈娜撞臉歐陽娜娜。（圖／取材自微博）

樂壇天后蕾哈娜（Rihanna）近日被目擊到邁阿密海灘度假，身穿比基尼大秀半球，儘管外面搭上一件薄紗，仍藏不住有料好身材，不過，在網上更掀起熱議的，卻是蕾哈娜和歐陽娜娜意外撞臉。

蕾哈娜近日和友人到海灘度假，不免俗的換上比基尼享受愜意時光，豐滿上圍相當搶鏡，照片一曝光，有粉絲大讚性感，但也有人調侃欣賞不了，還虧天后好像胖了。特別的是，有網友從這組照片發現，蕾哈娜的五官神韻和16歲星二代歐陽娜娜十分神似，紛紛留言「有點像歐陽娜娜」、「老外版的歐陽娜娜」、「歐陽娜娜被黑的最狠的一次」，引發不少討論。

(中時電子報)