蕾哈娜比基尼曬半球 網驚「老外版歐陽娜娜」
樂壇天后蕾哈娜（Rihanna）近日被目擊到邁阿密海灘度假，身穿比基尼大秀半球，儘管外面搭上一件薄紗，仍藏不住有料好身材，不過，在網上更掀起熱議的，卻是蕾哈娜和歐陽娜娜意外撞臉。
蕾哈娜近日和友人到海灘度假，不免俗的換上比基尼享受愜意時光，豐滿上圍相當搶鏡，照片一曝光，有粉絲大讚性感，但也有人調侃欣賞不了，還虧天后好像胖了。特別的是，有網友從這組照片發現，蕾哈娜的五官神韻和16歲星二代歐陽娜娜十分神似，紛紛留言「有點像歐陽娜娜」、「老外版的歐陽娜娜」、「歐陽娜娜被黑的最狠的一次」，引發不少討論。
(中時電子報)
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