神射手挑戰 鄉長只排名25

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台東全國原住民射箭比賽，來自全國700多名高手參加，不是原住民籍的卑南鄉長許文獻擠進25名，鄉公所職員感到非常滿意。

台東縣卑南鄉公所這2天舉辦全國原住民傳統射箭邀請賽，競賽獎金高達2萬元，吸引近700名來自全國各地的神射手參加。

2天賽程今天下午3時結束，結果團體男子組冠軍春日鄉太陽射箭A隊（蟬聯兩屆的冠軍），亞軍南澳響尾蛇射箭隊、季軍野牡丹隊。團體女子組冠軍響羅雷D隊將冠軍留在台東縣、亞軍花蓮縣女子射箭代表隊、季軍來義鄉佳芬提女子隊。個人賽男子組前三名分別是林狀元、劉建棟、許誠祥。個人賽女子組前三名潘秀嫚、宋瑋婷、汪秀敏。

全程賽事男女神射手分別是林狀元與潘秀嫚，獲得大會神射手頭銜。卑南鄉長許文獻熱衷射箭，雖然不是原住民，但也報名參加，挑戰神射手職銜，在高手環伺下拿下25名，鄉公所職員都覺得很滿意。

卑南鄉公所今天加碼活動，請夫妻檔選手出場秀恩愛，通過眾人檢驗者可另外參加這個賽程爭奪額外獎金，沒想到竟然有60對夫妻檔報名，讓主辦單位嚇一跳。

許文獻表示，傳統射箭不受體型限制，因此女選手不在少數，設計這個節目主要是希望男選手不要只是射箭，偶爾要照顧一下老婆，兩人攜手才會走得長久。1060312

(中央社)