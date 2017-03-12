女子跑步休克 警車充當救護車鳴笛救援

施姓一家人攔警車球員。（楊明峰翻攝）

施女經搶救清醒。（楊明峰翻攝）

29歲施姓女子11日下午與家人在桃園市楊梅區水美國小操場跑步時，不明原因休克昏倒，施父見狀背起施女，跑出校園上楊新路，打算攔計程車就醫，施姓家人恰好見巡邏警車經過攔車求援。員警隨即打開警車的警示燈及警鳴器，一路開時速80公里，不斷超車，原本8分鐘的2.5公里路程，不到3分鐘就抵達楊梅天成醫院，經半小時搶救後甦醒，讓家屬直說員警是女兒的救命恩人。

楊梅警分局埔頂派出所所長洪淇毅表示，員警蔡皓傑、陳憲銘剛從分局解送完嫌犯，回所時行經該路口，見民眾攔車求援，二話不說充當救護車展開即刻救援。

(中時)