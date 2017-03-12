颱風植栽折損 中市第一警分局植樹節種桂花樹籬
去年梅姬颱風造成中市第一警分局種植多年的植栽折損，昨天是植樹節，分局特別在周邊補植桂花樹苗，與中庭已栽植多年的桂花樹群相應，不但可增加綠意，更能和來往民眾一同分享花香。
第一警分局中庭栽植多年的桂花樹群，不少員警中午或下班都會來走走紓壓，體驗寧靜中的清香。去年梅姬颱風導致部分植栽受損，今天是植樹節，分局特別在分局建物周邊種植桂花樹苗，規畫未來能形成天然樹籬。
在第一警分局服務超過30年，暱稱「貴姐」的林姓行政助理則開心的表示，分局中庭的桂花挺過風災的侵襲，今年花開得特別旺盛，如果在分局周圍再補種桂花，不但能增加綠意，也能和來來往往的民眾一同分享花香。
(中時)
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