親妹迷你裙辣秀長腿！男傳訊「吃你」威廉爆氣

威廉不滿妹妹遭搭訕，嗆聲「哥哥很凶」，關心妹妹的心情展露無遺。（圖／取材自廖威廉臉書）

男星威廉熱血、陽光男孩形象鮮明，而今他則展現保護妹妹的霸氣，稍早威廉在臉書PO親妹妹美照，並透露和妹妹說話時，她的手機卻跳出陌生男子傳「吃你」訊息，讓威廉爆氣直呼「他X的」。

在威廉曬出的照片中，妹妹頂著俏麗短髮，身穿迷你裙，辣露修長美腿，清純俏皮模樣，散發青春氣息，而威廉不滿妹妹遭搭訕，讓身為哥哥的威廉氣嗆「哥哥很凶」，關心妹妹的心情展露無遺，也讓網友留言說：「兇慘了 羨慕妳妹有好哥哥」、「有哥哥真好！」

(中時電子報)