重新定義溫良恭儉讓？林俊憲酸馬發動政爭當仁不讓
國民黨主席洪秀柱日前指前總統馬英九「溫良恭儉到把天下都讓出去」。馬英九今天上午參與「國父孫中山逝世92週年」紀念儀式後反擊「我溫良恭儉，但當仁不讓」。對此，民進黨立委林俊憲在臉書諷刺馬英九這輩子最大的成就就是為傳統的溫良恭儉讓重新賦予了新的、負面的定義，更酸馬英九「發動政爭的時候，當仁不讓」。
洪秀柱日前曾表示，馬英九是一個正人君子，但也因為「很君子」，「溫良恭儉一讓，把天下都讓出去了」。馬英九今赴國父紀念館參與「國父孫中山逝世92週年」紀念儀式，隔空向洪秀柱反擊「我溫良恭儉，但當仁不讓」。
林俊憲稍早PO文指出洪秀柱與馬英九兩人為了讓不讓的問題再次黨內互打，以國民黨如此異乎常人的思維標準，那國民黨裡還有許多超會讓的「讓位仙」。林俊憲表示這些當然都不是真的「讓」，是實力問題使然，是人民唾棄你們要你們走路，完全不是出於自由意志的願意放手，「國民黨，早日清醒好嗎？你們沒有讓出什麼天下，你們是被人民一再趕走！」
林俊憲隔沒多久又再度發文，諷刺馬英九這輩子最大的成就就是為傳統的溫良恭儉讓重新賦予了新的、負面的定義。溫：馬英九長久經營溫和的形象，但他骨子裡卻是下手極狠的角色；良：假善良，真權謀。治國無能，搞權謀逼黨內老臣下台倒是很在行；恭：面見習近平等中國高層官員的時候，執禮甚恭；儉：自身很節儉，卻對台灣財政爛攤視而不見，最後更酸馬英九對前立法院長王金平的關說案，批馬英九「讓：發動政爭的時候，當仁不讓。」
(中時電子報)
文章來源：林俊憲臉書
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