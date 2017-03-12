莎娃拿外卡惹眾怒 丹麥甜心：不尊重其他人

前球后「丹麥甜心」沃茲妮亞奇不認同莎娃拿外卡出賽。(美聯社資料照)

俄羅斯名將莎拉波娃(Maria Sharapova)禁賽15個月即將期滿，但德國斯圖加特（Stuttgart）網賽、馬德里、羅馬賽得以持外卡出賽，引起正反兩極評論，前球后「丹麥甜心」沃茲妮亞奇(Caroline Wozniacki)就不客氣痛批，此舉是不尊重其他球員和WTA。

使用禁藥米屈肼（meldonium）作為醫療用途的「莎娃」，4月26日禁賽期滿，德國斯圖加特網賽獲外卡作為復出首站，且26日當天就將出賽，先前包括德國女將可貝兒(Angelique Kerber)、法國名將松加(Jo-Wilfried Tsonga)等人都公開表態不認同此作法，如今沃茲妮亞奇也站出來反對。

莎拉波娃4月26日禁賽期滿就將出賽德國斯圖加特網賽。(美聯社資料照)

「允許一個該周還是被禁賽的球員比賽，不管這球員是誰，都非常值得議論。」沃茲妮亞奇說，「我覺得這很不尊重其他球員以及WTA。」

沃茲妮亞奇不反對「莎娃」重返戰場，但她認為莎拉波娃應該用自己的力量從頭打起，「每個人都應該有第2次機會，她肯定能夠東山再起。但我認為當你是因使用禁藥遭禁賽，就應該從頭爭取積分，必須有別於因傷情況。」

(中時電子報)