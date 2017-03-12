日本師生組團來台 促青少年理解交流

我要評比

為了強化台日青年間的交流，及表達震災期間對台灣伸出援手的感謝，日本推動「日台青少年交流派遣團」，派遣日本熊本縣崇城大學師生共26人來台訪問，預計13日在台北報告成果。

日本台灣交流協會表示，近年來，日本政府持續推動與亞洲、大洋洲及北美等地區的青少年交流活動。總計近9年來已有超過1600名台日青少年分赴對方國家進行互訪交流。

在「對日理解促進交流計畫」的架構下，「日台青少年交流派遣團」於3月7日至14日來台訪問，成員包括日本熊本縣崇城大學共26名師生。

日本台灣交流協會說，派遣團徵選對台灣持有高度興趣、關心的日本大學生，此外，熊本縣2016年4月發生7級以上地震，災情慘重，透過邀請災區的師生來台，親自表達對台灣於熊本地震發生後伸出援手的感謝，也期望就兩國的防災及社會、文化等各方面交流。

行程預計訪問台灣各地，並舉辦台灣的歷史、文化、政治、經濟等講座；另外，也透過校際交流，深入探討台日間共同的課題與學校教育特色；並透過寄宿家庭活動，體驗台灣的生活習慣，以建構台日間深厚的情誼。

日本台灣交流協會表示，今年「對日理解促進交流計畫」除了派遣日本青少年來台交流外，也將招募台灣青少年及青年社會人士赴日交流。希望能將之常設化，並擴大交流層面與管道，以強化台日特別夥伴關係的實質內涵與具體成果。1060312

(中央社)