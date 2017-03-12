日本師生組團來台 促青少年理解交流
為了強化台日青年間的交流，及表達震災期間對台灣伸出援手的感謝，日本推動「日台青少年交流派遣團」，派遣日本熊本縣崇城大學師生共26人來台訪問，預計13日在台北報告成果。
日本台灣交流協會表示，近年來，日本政府持續推動與亞洲、大洋洲及北美等地區的青少年交流活動。總計近9年來已有超過1600名台日青少年分赴對方國家進行互訪交流。
在「對日理解促進交流計畫」的架構下，「日台青少年交流派遣團」於3月7日至14日來台訪問，成員包括日本熊本縣崇城大學共26名師生。
日本台灣交流協會說，派遣團徵選對台灣持有高度興趣、關心的日本大學生，此外，熊本縣2016年4月發生7級以上地震，災情慘重，透過邀請災區的師生來台，親自表達對台灣於熊本地震發生後伸出援手的感謝，也期望就兩國的防災及社會、文化等各方面交流。
行程預計訪問台灣各地，並舉辦台灣的歷史、文化、政治、經濟等講座；另外，也透過校際交流，深入探討台日間共同的課題與學校教育特色；並透過寄宿家庭活動，體驗台灣的生活習慣，以建構台日間深厚的情誼。
日本台灣交流協會表示，今年「對日理解促進交流計畫」除了派遣日本青少年來台交流外，也將招募台灣青少年及青年社會人士赴日交流。希望能將之常設化，並擴大交流層面與管道，以強化台日特別夥伴關係的實質內涵與具體成果。1060312
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。