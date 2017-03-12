韓聯社：朴槿惠傍晚將離開青瓦台

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韓聯社快訊報導，10日遭彈劾下台的前總統朴槿惠，今天下午6時（台北時間下午5時）前將離開青瓦台回私邸。

朴槿惠三成洞私寓建於1983年，自1990年起到2013年入住青瓦台前，朴槿惠一直住在這裡。起初朴槿惠計畫明年2月卸任前維修這座私邸，但因遭彈劾提前下台，沒有來得及施工。

10日憲法法院做出罷免判決後，各種維修工作匆忙進行，目前供暖設施已經修好，家裡壁紙更換，將於今天完成。1060312

(中央社)