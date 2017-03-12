與日韓實力差距縮小？ 恰恰：看王柏融就知道啦

兩個世代的強棒彭政閔（左）、王柏融（右）一同出席活動。（聯勤公關提供）

中華隊在本屆經典賽以1分之差敗給荷蘭、與宿敵韓國也打到延長賽才落敗，加上月初「中職日職對抗賽」，中職聯隊首戰轟退日本隊，可見台灣棒球與日韓的差距又拉近了一些，對此，過去國家隊主力「恰恰」彭政閔笑說：「你看王柏融就知道啦。」

Lamigo桃猿新生代強打王柏融，雖然沒有參與這屆經典賽，但月初與日本隊的對抗賽中，砲轟日本隊強投則本昂大，助中職聯隊首勝以職棒球員為主的日本國家隊。這次經典賽中華隊交手韓國一戰，也差點讓國內球迷喊著的「好想贏韓國」一語成真，最終在延長賽以8比11落敗，3連敗收場。

雖然中華隊在本屆經典賽結果不盡理想，但從球員表現看下來，是否證明台灣棒球的實力又更進步了一些？恰恰笑說：「看王柏融就知道啦，我們有這麼好的選手。」征戰多許多國家賽，彭政閔提到：「從我們剛開始打國家隊時，中華隊都被說是貧打部隊，但現在，中華隊的分數都可以打得比其他球隊更多。」

彭政閔認為，在中華隊逐漸縮小與強隊的實力差距時，更需要的是檢討和鼓勵，「現在我們只差一、兩步的空間，為什麼不去做檢討，一直批評說誰錯誰對，這不太需要。」

(中時電子報)