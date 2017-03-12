竹市旅館住房率提升 業者：搭配規畫套裝行程
新竹市不只是美食綠洲，更是旅遊新勝地！去年觀光旅館住房率從前年68%提升至73%，為當地旅遊業者帶來商機。城銷處表示，將持續推動城市微旅行、推廣親子藝文響宴、升級觀光景點設施等3大措施，讓新竹市成為民眾「一來再來、流連忘返」的魅力城市。
市府推動親子藝文響宴引起廣大迴響，去年包括兒童藝術節、青青草原熱氣球、仲夏藝文季、新竹市生活節與城市馬拉松等，吸引遊客湧入新竹市，直呼「好好玩！」成功帶動觀光熱潮，也讓觀光旅館住房率隨之成長。
據交通部觀光局資料，去年新竹市觀光旅館住房率由104年68%成長至105年73%。新竹市旅館業者日前與市府座談，由林智堅市長親向業者簡報，業者表示，市府近年推廣親子藝文響宴有成，將與市府共同合作，搭配「年度行事曆」主題、規畫套裝行銷，提供觀光客更優質的服務。
林智堅表示，新竹市擁有豐富人文底蘊、山海美景，值得細細品味，適合民眾深度旅遊。今年在交通和觀光建設不斷前進的基礎下，將持續推動親子藝文響宴，除已開跑的新竹市賞花季，兒童藝術節緊接著將於4月登；去年引發熱潮的青青草原熱氣球，今年規畫在7月舉行，還有暑假的仲夏藝文季、年底的新竹市城市馬拉松，「一個比一個精采！」
城銷處表示，市府以推動城市微旅行、推廣親子藝文響宴、升級觀光景點設施作為觀光發展的3大措施。目前規畫「小塹有約-舊城小旅行」與「香山小旅行」遊程，引領遊客走進舊街老店，並安排在最貼近在地生活的市場中與廟埕前，「辦桌」品嘗在地食材，進行深度遊程，讓遊客能留宿新竹市。
此外，繼去年成功行銷青青草原溜滑梯、中央公園與護城河後，也將積極開發旅遊新景點，包括規畫青草湖立式划槳運動等，厚植本市觀光資源。「新竹公園再生」與「漁人碼頭計畫」等建設今年也即將展開，將打造讓人「一來再來、流連忘返」的魅力城市。
(中時)
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