專收存摺提款卡供詐團行騙 警逮捕搜出178本存摺
33歲林姓女子需錢孔急，在網路搜尋貸款資訊，有自稱銀行經理的不名男子向他聯繫，指她因資金不足，帳戶沒有金流進出，銀行無法增加貸款額度，「建議」她提供郵局存摺與提款卡，有配合的貸款公司可協助「美化」帳戶金流資料，方便核貸。
林女不疑有他，快遞寄出自己存摺與提款卡。北市警中山分局分析詐騙車手出沒熱點，發現有幾處最近有大量簽收包裹現象，懷疑是詐騙集團收取人頭帳戶使用，昨下午埋伏逮捕收取快遞包裹的32歲吳姓男子。
警方帶吳男返家搜索，再查獲178八本存摺與金融卡、電話等贓證物。警方將存摺資料帶回比對，發現178本存摺當中，有100多本都已經被列為警示帳戶，並循線通知林女到案協助偵辦，她才知一時不慎，差點要成為詐欺共犯。
吳供稱，找工作不順缺錢，上月初有朋友介紹工作，每天只要幫忙簽收包裹，就能領到3000元日薪。警方查出，他簽收包裹後還拿提款卡到ATM變更密碼，再寄給上線，訊後依詐欺罪送辦，並追查幕後主嫌。
(中時)
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