林佳龍：打造台中為綠色花園城市
今天是植樹節，台中市長林佳龍與民眾在大安海堤一同種下2500棵苗木，林佳龍邀請大家，一起綠化生活環境，共同打造台中成為綠色花園城市。
植樹活動由台中市農業局、財團法人慈心有機農業發展基金會、台灣野鳥協會及七星生態保育基金會規劃。林佳龍與500名民眾，手持鏟子掘土，將一棵棵具有防風效果的苗木種下。
「種下希望，種下美好的未來」，林佳龍表示，面對地球暖化，碳排放量越來越多，種樹是最簡單、根本、有效的減碳方式，每種下一棵20年生林木，每年就可減碳11至18公斤，鼓勵大家一起來種樹。
林佳龍說，他上任後推動8年100萬棵植樹計畫，2年已種下約49萬5000棵；明年台中將舉辦世界花卉博覽會，邀請市民一起綠化、美化生活環境，共同打造台中成為綠色花園城市。
台中市副市長張光瑤今天出席在高鐵台中站舉辦的「帶小樹苗去旅行」植樹活動，他也在高鐵造型盆栽種下樹苗，象徵樹苗透過高鐵，讓旅客的碳足跡變成綠足跡，將綠意散播全台。
台中市春季親子健行活動今天在太平區坪林森林公園舉行，有100多名80歲以上的長者「萬歲萬萬歲植樹」，台中市副市長林依瑩與台中市議員李麗華及與會長者在森林公園種下萬年樹。1060312
(中央社)
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